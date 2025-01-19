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Актёрский интенсив «Искусство как зеркало»

MON
улица Пушкина, 86

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Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Интенсив Нурбека Батуллы и Ислама Валеева «Искусство как зеркало» посвящён актерскому мастерству и медитации в пространстве современного татарского искусства. Повысь свои креативные навыки и получи мощный заряд внутренней энергии для своих проектов и начинаний. Участники интенсива поработают с актёрскими и ментальными техниками, чтобы исследовать собственные границы. Взаимодействие в группе сможет стать для тебя ключом к пониманию своего отражения в зеркале. Нурбек Батулла — танцовщик, актёр, хореограф, режиссёр. Ислам Валеев (Malsi Music) — музыкант, музыкальный продюсер, битмейкер, DJ. Нурбек Батулла Танцовщик, актер, хореограф, режиссёр. Ислам Валеев / Malsi Music Музыкант, музыкальный продюсер, битмейкер, DJ. Для кого этот интенсив: — для всех, кто интересуется актёрским мастерством, независимо от уровня подготовки; — для тех, кто хочет улучшить свою физическую форму и ментальное здоровье; — для тех, кто стремится к саморазвитию и раскрытию своего потенциала; — для тех, кто хочет научиться управлять своими эмоциями и стрессом. Что нужно взять с собой? — удобную одежду и обувь, не сковывающую движения (можно переодеться на площадке); — бутылку воды; — свой коврик для йоги (если есть). Длительность — 3 часа без перерыва.

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