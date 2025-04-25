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Ахсан Фатхутдинов. Сказочные тропы

Манеж
территория Кремль, 11

Начало:

Завершение:

от 150₽ до 200₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка собирает воедино традиции и современность, фантазию и реальность. Отправься в захватывающее путешествие по сказочному лесу, ожившему благодаря объёмным инсталляциям. Здесь любимые герои и легенды предстанут перед тобой в новом авторском прочтении. Знакомые с детства образы оживут, а народные сказки обретут новую жизнь. Погрузись в атмосферу волшебства, и почувствуй себя настоящим участником сказочных событий. Экспозицию дополняют картины выдающегося татарстанского художника Ахсана Фатхутдиноваиз цикла «Иялэр» – «Обереги», вдохновением для этой серии послужили народные сказания и древние верования. Особое внимание мастер уделяет рамам, обрамляющим картины, они теряют привычную форму, вырезаются в виде дверей, наличников, своеобразных окон, как будто становясь частью живописного полотна. пн — выходной вт-чт 10:00 — 18:00 пт 11:00 — 20:00 сб-вс 10:00 — 18:00 Касса закрывается за 30 минут до окончания работы музея.

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