Выставка собирает воедино традиции и современность, фантазию и реальность. Отправься в захватывающее путешествие по сказочному лесу, ожившему благодаря объёмным инсталляциям. Здесь любимые герои и легенды предстанут перед тобой в новом авторском прочтении. Знакомые с детства образы оживут, а народные сказки обретут новую жизнь. Погрузись в атмосферу волшебства, и почувствуй себя настоящим участником сказочных событий. Экспозицию дополняют картины выдающегося татарстанского художника Ахсана Фатхутдиноваиз цикла «Иялэр» – «Обереги», вдохновением для этой серии послужили народные сказания и древние верования. Особое внимание мастер уделяет рамам, обрамляющим картины, они теряют привычную форму, вырезаются в виде дверей, наличников, своеобразных окон, как будто становясь частью живописного полотна. пн — выходной вт-чт 10:00 — 18:00 пт 11:00 — 20:00 сб-вс 10:00 — 18:00 Касса закрывается за 30 минут до окончания работы музея.