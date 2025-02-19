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  1. Казань
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Абсурд в кинематографе

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Кинокритик Адиля Хайбуллина расскажет о возникновении жанра, познакомит с основными принципами направления, и порассуждает, что же скрывается за абсурдистским кино и почему оно всегда так актуально. На лекции разберут знаковые художественные фильмы — «Утиный суп» Лео Маккэри, «Житие Брайана по Монти Пайтону» Терри Джонса, «Город Зеро» Карена Шахназарова, «Счастливые дни» Алексея Балабанова. А также анимационные фильмы «В синем море, в белой пене» Роберта Саакянца, «Банкет» Зофьи Орачевска, «Счастье» Стива Каттса.

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