Кинокритик Адиля Хайбуллина расскажет о возникновении жанра, познакомит с основными принципами направления, и порассуждает, что же скрывается за абсурдистским кино и почему оно всегда так актуально. На лекции разберут знаковые художественные фильмы — «Утиный суп» Лео Маккэри, «Житие Брайана по Монти Пайтону» Терри Джонса, «Город Зеро» Карена Шахназарова, «Счастливые дни» Алексея Балабанова. А также анимационные фильмы «В синем море, в белой пене» Роберта Саакянца, «Банкет» Зофьи Орачевска, «Счастье» Стива Каттса.