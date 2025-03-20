Сюжетная линия выставки построена вокруг навязчивой идеи. В работах художники «оживят игры разума, спонтанные тревожные мысли, страх и все, что стоит на пути творчества». Авторы представят свой взгляд на современность через «сплав оптимизма, неугомонной фантазии и любви к изо-поэтическому иносказанию». В экспозицию войдут живопись, графика и деревянная скульптура. Название «Перкиннале» происходит от имени со-создателя коллектива «Наша Утопия» Вовы Перкина. В 2015 году он и Дима Маконда основали объединение художников, выбрав особый стилистический метод — перкинизм. Его специфика заключается в двухмерном изображении, сказочном вымысле и яркой палитре. Участниками выставки станут арт-группа «Наша Утопия», в которую входят Вова Перкин, Дима Маконда, Лиза Плакса, Сережа Фили, Дима Рае, Арчиликий, скульптор Виктор Гоппе, художник Дамир Муратов, а также арт-проект Rolling Logs, состоящий из Дамира Аскипарианского и Ксении Ермаковой.