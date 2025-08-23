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20 лет центру «Эрмитаж-Казань»

Центр «Эрмитаж-Казань»
территория Кремль, 12

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Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 0+
Выставки
Концерты
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Центр «Эрмитаж-Казань» в Казанском Кремле отметит своё 20-летие. В честь этой даты в музее пройдет праздничная программа Праздничная суббота: 12:00 – 16:00 Арт-станция «Анатомия красоты» 12:30 – Концерт для скрипки и фортепиано в лектории 12:00 и 15:00 – Мастер-класс «Лавка ароматов» (участие в МК - 2000 рублей) 13:00 – Тематическая экскурсия с розыгрышем подарков 14:00 и 16:00 – Музыкальная программа от струнного квартета La Primavera 17:00 – Обзорная экскурсия с розыгрышем подарков В этот день будет действовать акция «Фото-билет». Ты можешь пройти на выставку бесплатно, если принесёшь распечатанную фотографию, где ты запечатлён на одной из прошлых выставок Центра «Эрмитаж-Казань». Для участия необходимо распечатать фотографию на цветной фотобумаге стандартного размера 10х15 см. Все снимки будут размещены на специальном стенде у входа в экспозицию. Подробная информация и запись на мероприятия: по указанному номеру и доп. номерам: +7 (843) 567-80-34

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