Zventa Sventana — это яркий этно-джаз, приправленный электроникой, с любовью к русской музыкальной традиции. Тина Кузнецова и Юрий Усачев мастерски экспериментируют с традициями разных регионов России, от Белгорода до Русского Севера. Вплетая в народные песни ритмы хип-хоп музыки, джаза и танцевальной электроники, музыканты актуализируют русский музыкальный фольклор. Подобные глобальные тенденции не могут оставить равнодушными всех, кто любит народные песни в современном звучании. Энергетика и шарм исполнителей вдохновляют и заставляют проникнуться глубиной русских песен, их задорным характером. Приходи окунуться в мир русского музыкального фольклора в талантливом этно-джазовом и электронном исполнении Zventa Sventana. Лектор: Дарина Шафикова - магистр кафедры культурологии и СКД УрФУ, специалист по этнической музыке и джазу. Оплата на месте, регистрация обязательна.