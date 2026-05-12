Пять альбомов, четыре из которых написаны в самом узнаваемом составе группы, принесшем ей невиданный прежде взлет, череду падений и неудач, едва не приведших к завершении карьеры, но вместо этого подаривших ей охапку «Грэмми», окончательное формирование своего стиля, победу над пагубными привычками и по паре топовых хитов на каждом альбоме. Будешь слушать много хорошей музыки под цитаты из книг, документальных фильмов и самых неожиданных лайвов «перцев» А еще узнаешь: Как Blood Sugar Sex Majic превратил RHCP в звезд мировой величины? Кого Энтони Кидис прозвал «мистером всезнайкой», а кого — королевой Венеции? Чем обернулись для группы оба выступления на культовом фестивале «Вудсток» в 1994 и 1999 году? Как гранж спас и едва не погубил RHCP? Что общего между музыкальным джем-сейшном и занятием любовью? Запись в тг через бот.