ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Золотая Эра Red Hot Chili Peppers

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

Пять альбомов, четыре из которых написаны в самом узнаваемом составе группы, принесшем ей невиданный прежде взлет, череду падений и неудач, едва не приведших к завершении карьеры, но вместо этого подаривших ей охапку «Грэмми», окончательное формирование своего стиля, победу над пагубными привычками и по паре топовых хитов на каждом альбоме. Будешь слушать много хорошей музыки под цитаты из книг, документальных фильмов и самых неожиданных лайвов «перцев» А еще узнаешь: Как Blood Sugar Sex Majic превратил RHCP в звезд мировой величины? Кого Энтони Кидис прозвал «мистером всезнайкой», а кого — королевой Венеции? Чем обернулись для группы оба выступления на культовом фестивале «Вудсток» в 1994 и 1999 году? Как гранж спас и едва не погубил RHCP? Что общего между музыкальным джем-сейшном и занятием любовью? Запись в тг через бот.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста