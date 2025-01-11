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  1. Екатеринбург
  2. События

Змеиная прогулка. Доброе путешествие с историями о символе года

Старт от Дома Севастьянова, просп. Ленина, 35

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 850₽
Возраст 6+

Про событие

На остановках мистической, научной, геологической, зоологической поговоришь о змеиной природе Урала. Соединишь на удачу три элемента будущего года. Узнаешь у Бажова секрет, какие правила нужно соблюдать чтобы разбогатеть. Пройдешь через Ледовый городок. Определишь, чему можно поучиться у змеи. Побываешь в логове зеленого змия. Пошипишь и узнаешь кто какая змея. Экскурсия для тех, кто не хочет проспать первые дни Нового года, намеревается зарядиться хорошим настроением и приманить удачу в новом году. Прогулка-экскурсия включает научную информацию, например, о том, каких уральских змей описывал академик Симон Паллас в XVIII веке или как связаны змеи и геология. Но это будет веселое новогоднее путешествие. Гид: Татьяна Мосунова - экскурсовод, историк, исследователь Екатеринбурга.

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