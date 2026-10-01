Женщины сыграли заметную роль в жизни Свердловского рок-клуба — и на сцене, и за её пределами. Они создавали группы, выходили к зрителям, работали с музыкантами и становились частью той среды, из которой выросла легендарная уральская рок-сцена. На паблик-токе «Женская доля свердловского рока» поговоришь с Дмитрием Карасюком о женщинах, которые топтали сцену Свердловского рок-клуба изящными каблучками, о музыкантках и героинях уральской рок-истории, а также о том, какую роль Средний Урал сыграл в изменении представлений о месте женщин в отечественном рок-н-ролле. Дмитрий Карасюк — музыкальный журналист, писатель, архивариус Свердловского рок-клуба и историограф уральского рока. Он автор фундаментальных исследований «История Свердловского рока. 1961–1991» и «Свердловская рок-энциклопедия», а также книг о «Чайфе», «Наутилусе Помпилиусе» и «Агате Кристи».