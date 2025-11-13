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Женщины. Буковски

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2400₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Моноспектакль, который лучше смотреть с бокалом в руке. Ты узнаешь этого типа. Сидит в углу бара, пятый стакан виски перед ним, глаза мутные, но во взгляде — вся правда мира. Это Генри Чинаски — пьяница, поэт и профессиональный неудачник. Сегодня он расскажет тебе свои истории — про женщин, которые любили и ненавидели его, про рюмки, которые никогда не бывали полными, и про стихи, которые никто не хотел печатать. Это исповедь в баре, где каждый монолог можно сопроводить тостом. Где смешное становится грустным, а пошлое — философским. Где зрители — не публика, а собутыльники, случайно оказавшиеся свидетелями чужого краха. Мат, алкоголь и грязь — не антураж, а условия существования. Может быть, в этих пьяных историях ты узнаешь что-то про себя. Режиссер и исполнитель главной роли — Дмитрий Павловский.

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