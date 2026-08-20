Женатый комик и замужняя комикесса обсудят (и обшутят) с гостями все премудрости семейной жизни. Они накопили достаточно семейного опыта и приколов, чтобы на один вечер погрузить тебя в семейную атмосферу и в вечную борьбу полов. Комедия для брака или брак для комедии? Узнаешь на шоу!