Возраст 18+
Стендап
Про событие
Женатый комик и замужняя комикесса обсудят (и обшутят) с гостями все премудрости семейной жизни. Они накопили достаточно семейного опыта и приколов, чтобы на один вечер погрузить тебя в семейную атмосферу и в вечную борьбу полов. Комедия для брака или брак для комедии? Узнаешь на шоу!
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи