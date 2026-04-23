Хроника светских сплетен всегда была самым читаемым разделом любой газеты. А что если перенести это в мир искусства? Представь выпуск «Жёлтого искусства» — только вместо газетных страниц будет встреча в особняке за чашкой чая. И обсуждать будешь всё самое интересное: — как художники конкурировали между собой (и не всегда честно); — громкие скандалы в мире искусства; — обманы, интриги и истории, которые обычно остаются за кадром. Это разговорный вечер про искусство с его тёмной и человеческой стороной.