На своп посетители приносят растения, которыми хотелось бы обменяться или отдать в хорошие руки. Каждое растение оценивает куратор. За редкое растение участник мероприятия получает жетон, который можно будет обменять в специальных зонах с такими же редкими экземплярами. Можно оставить растение и ничего не забирать. Если у тебя нет жетона, можно выбрать что-то на столах «Свободный обмен». Также ты можешь сохранить жетоны для следующего свопа, если тебе ничего не приглянулось сейчас. Правила получения жетона: Стандартные комнатные растения любого размера и черенки принимаются бесплатно. За редкие экземпляры получишь по одному жетону за каждый. Приноси только здоровые растения. Кураторы свопа будут их осматривать. Растения, здоровье и внешний вид которых вызывают сомнения, могут быть не приняты. С 15:00 до 16:00 участники сдают принесённые растения куратору свопа. Получают жетоны для обмена. С 16:00 — получение растений за жетоны и открытие зоны «Свободный обмен». В случае плохой погоды место проведения мероприятия может быть перенесено в Атриум.