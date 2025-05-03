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Запах истории

Центр города
проспект Ленина, 50, 3 этаж

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Ты знаешь, чем пахли твоя мама и бабушка? Об ароматах, которые способны перенести в прошлое, расскажет Алиса, искусствоведка, чья страсть к духам началась еще в детстве. В 13 лет она открыла для себя фирму LUSH и с тех пор не останавливалась — сейчас в её коллекции более 60 ароматов! На лекции «Запах истории» ты узнаешь о советской парфюмерии, прикоснёшься к настоящим винтажным композициям и услышишь истории создания легендарных ароматов. Тебе расскажут о пути парфюмерной индустрии в России — от Российской империи до СССР, и её связях с Европой. Приходи расширить свой парфюмерный кругозор.

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