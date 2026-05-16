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Заговоры и заклинания в славянском узоре

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Арт-девичник. Славянский орнамент — это не просто украшение, а древний язык, на котором предки вели диалог с самой Природой, вплетая в узорную вязь потоки живой энергии. Каждый символ — это зашифрованное послание, способное исполнять желания и беречь того, кто его носит. Приходи погрузиться в мир сакрального искусства на арт-девичнике. В уютной атмосфере, за бокалом традиционных напитков со сладостями, раскроешь тайны «обережных узоров». — Узнаешь, как читать древние знаки и использовать их силу. — Создашь свой собственный «код защиты» в технике «роспись». — Наполнишь смыслами декоративную сумку и миниатюрную матрёшку. Твой аксессуар станет личным оберегом, заряженным на силу и гармонию. Мест всего 5. Запись в тг у организатора.

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