Документальный спектакль про Екатеринбургский стрит-арт. «Какие ассоциации у тебя возникают, когда ты слышишь название таких городов, как Иваново, Тула, Амстердам, Мадрид или Лос Анджелес? А если я скажу «Екатеринбург», что приходит на ум? Не будем играть в города. Да и вообще, не хотелось бы играть. Я хочу поговорить. Поговорить о словах на стенах, самих стенах, уличном арте и моих неврозах». Спектакль состоит из обрывков монологов художников и обычных горожан о границах уюта, искусстве, принятии и непринятии его проявлений в контексте города. В качестве «закадровых голосов» на записи выступают артисты и музыканты. Среди них Олег Ягодин, Ирина Плесняева, Сергей Колесов, Алиса Кравцова и Александр Гагарин. Автор пьесы — Владимир Дзех. Режиссёр — Илья Калин.