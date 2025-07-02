В современном мире данные — это новая нефть. Люди ежедневно оставляют цифровые следы: лайки, покупки, маршруты, поисковые запросы. Всё это — части большого пазла, который собирают и анализируют компании, государства и алгоритмы. На этой лекции ты узнаешь, как именно собираются большие данные, какие технологии используются для их обработки, кто и зачем их применяет — от маркетинга до предсказания поведения. Эта лекция — для всех, кто хочет понимать, как устроен цифровой мир, и принимать осознанные решения в эпоху тотального сбора данных. Лектор: Юрий Чупахин, Middle Data Engineer 2 июля Екатеринбург превратится в один большой лекционный зал. Агентство NEON запускает фестиваль «Кафедра». На более чем 10 площадках по всему городу: барах, кафе и культурных пространствах, пройдут лекции и дискуссии.