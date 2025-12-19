ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Юность: новогодняя дискотека

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Музыка, под которую ты рос, влюблялся и танцевал до утра снова вживую, на сцене клуба Нирвана. Вспомни, как это было: первые друзья, первые медляки, первые новогодние ночи, когда всё казалось новым. Возврати ту самую атмосферу, когда всё было впервые. Что ждёт гостей: — Три десятилетия хитов: от «Руки Вверх!» и Ace of Base до Zivert и IOWA. Настоящий музыкальный флешбек. — Живой звук: кавер-группа Neon исполнит лучшие треки 90-х, 00-х и 10-х. — Приветственное игристое с 23:00 до 00:00 — бокал за счёт клуба. За Новый год и твою молодость. — Дед Мороз и Снегурочка: весёлые конкурсы, неожиданные подарки и шквал новогоднего настроения. — Ретро-зона отдыха: приставки, ламповая атмосфера и место для фото на память. — Медляки и белые розы: для тех, кто хочет вновь прочувствовать свой первый медленный танец.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста