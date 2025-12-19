Музыка, под которую ты рос, влюблялся и танцевал до утра снова вживую, на сцене клуба Нирвана. Вспомни, как это было: первые друзья, первые медляки, первые новогодние ночи, когда всё казалось новым. Возврати ту самую атмосферу, когда всё было впервые. Что ждёт гостей: — Три десятилетия хитов: от «Руки Вверх!» и Ace of Base до Zivert и IOWA. Настоящий музыкальный флешбек. — Живой звук: кавер-группа Neon исполнит лучшие треки 90-х, 00-х и 10-х. — Приветственное игристое с 23:00 до 00:00 — бокал за счёт клуба. За Новый год и твою молодость. — Дед Мороз и Снегурочка: весёлые конкурсы, неожиданные подарки и шквал новогоднего настроения. — Ретро-зона отдыха: приставки, ламповая атмосфера и место для фото на память. — Медляки и белые розы: для тех, кто хочет вновь прочувствовать свой первый медленный танец.