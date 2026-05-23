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Юность

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1300₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Юность — большая дискотека 90-х, 00-х и 10-х. Помнишь времена, когда на дискотеках звучали Руки Вверх!, Вирус, Демо, t.A.T.u., Дискотека Авария, Винтаж, а все знали слова каждой песни? Это будет ночь, где снова оживут главные хиты трёх десятилетий. В программе: — Дискотека 90-х, 00-х и 10-х — Кавер-группа с живым исполнением любимых хитов — Игровые приставки сега и дэнди, те самые игры из детства — Атмосфера ностальгии и встречи со старыми друзьями: кассеты, первые мобильники, Солнышко, 18 мне уже, Ты меня не ищи — всё, под что начиналась наша Юность.

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