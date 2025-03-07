Ночная дискотека 90-х и 00-х! Готовься к вечеру безудержного веселья и атмосферы золотых хитов! 7 марта клуб Нирвана приглашает тебя на грандиозную ретро-тусовку. В программе: - DJ Olga Lanbin и DJ Din Rise с горячими треками эпохи. - Конфетти, яркие спецэффекты и незабываемая атмосфера. - Приветственные напитки с 23:00 до 00:00.