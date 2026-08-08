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Я состою из...

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

Терапевтическая художественная практика. Фиксация внутреннего содержания при помощи графических образов. Что внутри личности? Для кого-то это сплетение абстрактных линий, отражающих хаос мыслей или четкие геометрические структуры как символ логики и порядка, любимые цитаты, образы из книг, звёздное небо или даже бытовые предметы, ставшие метафорами личного опыта. Приходи, чтобы стать частью сеанса диалога с самим собой. Зафиксировать контур собственного силуэта и «заполнить» тем, что составляет его внутреннюю вселенную. Готовится открытие нового кластера графических технологий в ЕАСИ. Выставка должна стать фундаментом этого пространства. По желанию каждый участник может стать частью экспозиции. Работать будешь акрилом на фанере. Занятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.

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