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«Я и моя тень»: когда парфюмерия объединяется с психологией
Project Zero, улица Тургенева, 22
Начало:
Завершение:
4500₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Приходи поговорить про тени личности на языке психологии и ароматов в эстетичной и камерной атмосфере и создать парфюмерную композицию на основе сессии. Тень — это скрытая (полностью или частично) часть личности, подавленные желания и страсти. Твоими классными руководителями на время арт-терапевтической сессии станут: Марина Санникова — парфюмер, Екатерина Чеснокова —гештальт-терапевт. Ты познакомишься и поработаешь с натуральными и синтетическими парфюмерными материалами, в палитре будут как привычные и знакомые ноты, так и авангардные запахи, которые точно не оставят равнодушными.
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