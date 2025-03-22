Приходи поговорить про тени личности на языке психологии и ароматов в эстетичной и камерной атмосфере и создать парфюмерную композицию на основе сессии. Тень — это скрытая (полностью или частично) часть личности, подавленные желания и страсти. Твоими классными руководителями на время арт-терапевтической сессии станут: Марина Санникова — парфюмер, Екатерина Чеснокова —гештальт-терапевт. Ты познакомишься и поработаешь с натуральными и синтетическими парфюмерными материалами, в палитре будут как привычные и знакомые ноты, так и авангардные запахи, которые точно не оставят равнодушными.