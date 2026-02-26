Интерактивная лекция и арт-сессия, посвящённая своему жилому пространству Пространство «Классы» вместе с архитектором и практикующим дизайнером интерьеров Софьей Девятайкиной приглашает тебя на событие, где каждый сможет раскрыть в себе эстета. Ты научишься рассматривать интерьеры и соотносить их со своими личными качествами и особенностями. На событии: — Поговоришь о триединстве дома: тело, душа и дух — Обсудишь структуру энергетики человека и дома — Соединишь всё это и создашь образ твоего собственного авторского пространства, в котором тебе будет хорошо Бонусом тебя ждёт практический урок по созданию личного пространства. Ведь дом говорит о состоянии человека: как физическом, так и энергетическом. Все новые идеи рождаются именно дома. Дом — это место, где люди подпитывают свою энергию, энергию изобилия. Событие проведёт Софья Девятайкина — архитектор внутреннего и внешнего пространства, дизайнер интерьера с 10-летним опытом, основательница выставки-исследования «Дорогое имячко» и соосновательница пространства дизайна и ремесел Ural Concept.