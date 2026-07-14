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  1. Екатеринбург
  2. События

Выйти из любовной зависимости и выстроить здоровые отношения

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Любовную зависимость романтизируют в кино и песнях, поэтому и людям, столкнувшимся с ней, говорят: где твоя сила воли? Просто отпусти! Но у любовной зависимости нет кнопки «вкл/выкл». Постой! Или есть? На новой лекции КПТ-психолога Дарьи Гизатулиной узнаешь: — как отличить глубокую привязанность от любовной зависимости; — нейробиологические и поведенческие механизмы формирования зависимости; —как выйти из токсичной зависимости; После лекции станет понятно, как сформировать устойчивые, безопасные и просто классные отношения без потери автономии.

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