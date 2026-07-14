Любовную зависимость романтизируют в кино и песнях, поэтому и людям, столкнувшимся с ней, говорят: где твоя сила воли? Просто отпусти! Но у любовной зависимости нет кнопки «вкл/выкл». Постой! Или есть? На новой лекции КПТ-психолога Дарьи Гизатулиной узнаешь: — как отличить глубокую привязанность от любовной зависимости; — нейробиологические и поведенческие механизмы формирования зависимости; —как выйти из токсичной зависимости; После лекции станет понятно, как сформировать устойчивые, безопасные и просто классные отношения без потери автономии.