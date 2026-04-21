Выходи поговорить!
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 700₽
Возраст 18+
Про событие
Есть что сказать, тогда… выходи поговорить. «Выходи поговорить» — конкурс для начинающих лекторов. Если ты давно хотел выйти к людям с интересной темой (научпоп — идеально, но не обязательно), это твой шанс. Подавай заявку — приём открыт до вечера 15 апреля На следующий день, 16 апреля, дадут ответ по заявке. Пожалуйста, указывай актуальные контакты, прежде всего мессенджеры и соцсети, чтобы организаторы точно могли с тобой связаться. Важно: — для зрителей регистрация бесплатная; — лекторы, прошедшие отбор, оплачивают участие — 700 рублей. Заявка для лекторов: https://forms.yandex.ru/u/698d829590fa7b2566fea2dd/ Регистрация для зрителей: через бот в тг.
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