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  1. Екатеринбург
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Выходи поговорить!

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 700₽
Возраст 18+

Про событие

Есть что сказать, тогда… выходи поговорить. «Выходи поговорить» — конкурс для начинающих лекторов. Если ты давно хотел выйти к людям с интересной темой (научпоп — идеально, но не обязательно), это твой шанс. Подавай заявку — приём открыт до вечера 15 апреля На следующий день, 16 апреля, дадут ответ по заявке. Пожалуйста, указывай актуальные контакты, прежде всего мессенджеры и соцсети, чтобы организаторы точно могли с тобой связаться. Важно: — для зрителей регистрация бесплатная; — лекторы, прошедшие отбор, оплачивают участие — 700 рублей. Заявка для лекторов: https://forms.yandex.ru/u/698d829590fa7b2566fea2dd/ Регистрация для зрителей: через бот в тг.

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