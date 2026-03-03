В баре принимают начинающих лекторов, чтобы совместно с проектом «Истории в баре» открыть новые имена. Уже через несколько дней спикеры выйдут на сцену бара «Самоцвет» и за 15 минут попробуют сделать главное: заинтересовать, удивить и вдохновить аудиторию. О чем они будут говорить? О чем угодно. Может быть, о черных дырах, а может быть, о личной коллекции парикмахерских ножниц. Об этом можно будет узнать только в зале. Победителя определят зрители. В конце вечера будет проведено голосование. Приз — 5000 рублей и аплодисменты, которые не купишь ни за какие деньги. Запись в тг через бот «Истории в баре».