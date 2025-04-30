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Вся история Екатеринбурга за один час
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Про событие
В рамках проекта «Самоцвет: Школа» за одну лекцию тебе расскажут всю трехсотлетнюю историю столицы Урала. На лекции узнаешь об основных вехах в истории Екатеринбурга и главное — о материальных следах, оставшихся от них в городской среде. Также сможешь открыть для себя важные события, пространства и отдельные объекты города, запечатлевшие его историю. Лектор: исследовательница истории и архитектуры Екатеринбурга Полина Иванова.
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