Возраст 18+
Кино
Про событие
Виртуозный музыкально-танцевальный автонекролог легендарного бродвейского и кинорежиссёра и хореографа, чей экранный альтер-эго переживает личные и профессиональные подъёмы и кризисы, буквально флиртует со Смертью и неминуемо приближается к бездне Показ пройдёт в оригинале с субтитрами. Поддержать «мы тут»: донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи