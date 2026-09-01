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Вся эта суета

мы тут
улица Малышева, 35

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Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Виртуозный музыкально-танцевальный автонекролог легендарного бродвейского и кинорежиссёра и хореографа, чей экранный альтер-эго переживает личные и профессиональные подъёмы и кризисы, буквально флиртует со Смертью и неминуемо приближается к бездне Показ пройдёт в оригинале с субтитрами. Поддержать «мы тут»: донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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