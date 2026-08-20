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Ретроспектива «Гущи»

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Это специальный формат, где ты познакомишься с участниками уже случившегося первого фестиваля независимых фильмов «Гуща», будешь общаться с авторами и смотреть их работы. Начнет серию идейный вдохновитель и соорганизатор фестиваля Илья Калин — музыкант, режиссёр и актёр. Вместе с Ильёй ты погрузишься в мир абсурдисткого китча, псевдоинтелектуального нарратива, посмотришь короткометражки несуществующей киностудии и узнаешь «как (не)надо снимать кино».

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