Ретроспектива «Гущи»
улица Добролюбова, 4
Начало:
Завершение:
от 250₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Это специальный формат, где ты познакомишься с участниками уже случившегося первого фестиваля независимых фильмов «Гуща», будешь общаться с авторами и смотреть их работы. Начнет серию идейный вдохновитель и соорганизатор фестиваля Илья Калин — музыкант, режиссёр и актёр. Вместе с Ильёй ты погрузишься в мир абсурдисткого китча, псевдоинтелектуального нарратива, посмотришь короткометражки несуществующей киностудии и узнаешь «как (не)надо снимать кино».
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