Встреча-дегустация, на которой можно будет в камерной обстановке познакомиться с парфюмером и всеми ароматами бренда Qmarin Parfum. Парфюмер расскажет об истории создания бренда нишевых ароматов Qmarin, поделится секретами парфюмерного дела. Гости познакомятся с ароматами постоянной коллекции, узнают, как пахнут Сеул, Стамбул, набережная возле Драмтеатра в Екатеринбурге, идеальная чистота, и даже — роботы-андроиды. Парфюмер поделится историей создания каждого аромата и ответит на все интересующие вопросы.