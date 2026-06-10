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Встреча-дегустация с парфюмером Мариной Санниковой

Галерея «Большой Полёт», улица Розы Люксембург, 65, 2 этаж, 5 кабинет

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Встреча-дегустация, на которой можно будет в камерной обстановке познакомиться с парфюмером и всеми ароматами бренда Qmarin Parfum. Парфюмер расскажет об истории создания бренда нишевых ароматов Qmarin, поделится секретами парфюмерного дела. Гости познакомятся с ароматами постоянной коллекции, узнают, как пахнут Сеул, Стамбул, набережная возле Драмтеатра в Екатеринбурге, идеальная чистота, и даже — роботы-андроиды. Парфюмер поделится историей создания каждого аромата и ответит на все интересующие вопросы.

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