День становится длиннее ночи, первые цветы уже готовы распуститься, а в Нирване празднуют Международный женский день! В программе – выступления групп, играющих каверы на хиты любимых групп: Пошлая Молли, Три дня Дождя, Мукка, Кишлак, SSSHHHIIITTT и тд. А Диджеи создадут своим сетом вайб идеальной вечеринки. Что тебя ждёт: Розыгрыш призов, Цветы девушкам в честь праздника, Бирпонг.