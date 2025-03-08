Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
День становится длиннее ночи, первые цветы уже готовы распуститься, а в Нирване празднуют Международный женский день! В программе – выступления групп, играющих каверы на хиты любимых групп: Пошлая Молли, Три дня Дождя, Мукка, Кишлак, SSSHHHIIITTT и тд. А Диджеи создадут своим сетом вайб идеальной вечеринки. Что тебя ждёт: Розыгрыш призов, Цветы девушкам в честь праздника, Бирпонг.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи