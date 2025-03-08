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Нирвана
улица Шевченко, 9

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от 400₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

День становится длиннее ночи, первые цветы уже готовы распуститься, а в Нирване празднуют Международный женский день! В программе – выступления групп, играющих каверы на хиты любимых групп: Пошлая Молли, Три дня Дождя, Мукка, Кишлак, SSSHHHIIITTT и тд. А Диджеи создадут своим сетом вайб идеальной вечеринки. Что тебя ждёт: Розыгрыш призов, Цветы девушкам в честь праздника, Бирпонг.

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