ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Вокруг «Синара Арт» — три века истории Екатеринбурга

Синара Центр
Верх-Исетский бульвар, 15/4

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 8+

Про событие

Вместе с искусствоведом, специалистом по современной культовой архитектуре Натальей Мамаевой посетители не только познакомятся с архитектурными шедеврами, но и узнают о важных событиях, связанных с этими местами. А также познакомятся с историей площади Коммунаров: от ипподрома и Городского выгона до места проведения Чемпионата Мира по футболу 2018. Во время экскурсии можно увидеть: — Синара Арт — бывший госпиталь Верх-Исетского завода XIX века; — Повивально-гинекологический институт и Уральский институт профессиональной патологии и гигиены труда — шедевры конструктивизма ХХ века; — Дворец молодёжи — яркий пример постконструктивизма 1970-х годов.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста