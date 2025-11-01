Вместе с искусствоведом, специалистом по современной культовой архитектуре Натальей Мамаевой посетители не только познакомятся с архитектурными шедеврами, но и узнают о важных событиях, связанных с этими местами. А также познакомятся с историей площади Коммунаров: от ипподрома и Городского выгона до места проведения Чемпионата Мира по футболу 2018. Во время экскурсии можно увидеть: — Синара Арт — бывший госпиталь Верх-Исетского завода XIX века; — Повивально-гинекологический институт и Уральский институт профессиональной патологии и гигиены труда — шедевры конструктивизма ХХ века; — Дворец молодёжи — яркий пример постконструктивизма 1970-х годов.