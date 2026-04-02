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Во что одет абсурд: костюмы в фильмах Йоргоса Лантимоса

Президентский центр Бориса Ельцина
улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Йоргоса Лантимоса уже причисляют к одним из самых значимых режиссеров современности, ставя его в один ряд с Ларсом фон Триером и Полом Томасом Андерсоном. Его фильмы легко узнать по особой атмосфере абсурда, холодной иронии и визуальной точности. В его работах костюм становится важной частью художественного языка: одежда героев не только формирует стиль кадра, но и раскрывает характеры, иерархии и скрытые напряжения между персонажами. На встрече обсудишь, как костюмы помогают создавать миры Лантимоса — странные, гротескные и одновременно притягательные. В центре внимания — визуальные решения фильмов «Убийство священного оленя», «Фаворитка», «Бедные-несчастные» и «Бугония», где наряды героев превращаются в важные элементы атмосферы, ритма и эмоционального восприятия его кино.

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