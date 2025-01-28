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Влюбленные в Париже

Библиотека им. В. Г. Белинского
улица Белинского, 15, Литературная гостиная, основное здание, 3 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Артем Беркович расскажет об одной из самых знаменитых фотографий всех времен – снимке 1950 года французского фотографа Робера Дуано «Поцелуй у здания муниципалитета». Этот кадр стал символом любви и свободы, одинаково близким людям во все времена. Снимок был напечатан на двух с половиной миллионах открыток, на полумиллионе плакатов, на календарях, почтовых марках, майках, занавесках, постельном белье, не говоря уже о многочисленных фотоальбомах Робера Дуано. Почему именно эта фотография стала столь знаменита и какие скандалы и судебные процессы были с ней связаны? Регистрация обязательна.

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