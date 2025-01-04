Ты на экваторе каникулярной череды вместе с разноплановым хаусом и другой дружелюбной музыкой от Влада Майди, Семы Войтова, Вовы Полякова и Антона Эля. Ребята на старте поздравлять, бодрить тебя своей энергией и музыкой. Вход свободный.