Влад Майди, Сема Войтов, Вова Поляков и Антон Эль
улица Малышева, 29А
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ты на экваторе каникулярной череды вместе с разноплановым хаусом и другой дружелюбной музыкой от Влада Майди, Семы Войтова, Вовы Полякова и Антона Эля. Ребята на старте поздравлять, бодрить тебя своей энергией и музыкой. Вход свободный.
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