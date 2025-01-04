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Влад Майди, Сема Войтов, Вова Поляков и Антон Эль

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ты на экваторе каникулярной череды вместе с разноплановым хаусом и другой дружелюбной музыкой от Влада Майди, Семы Войтова, Вовы Полякова и Антона Эля. Ребята на старте поздравлять, бодрить тебя своей энергией и музыкой. Вход свободный.

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