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Неразлучная пара, свежий диджейский тандем, коллеги по музыкальному лейблу — три занятных бэк-ту-бэка на вечеринке «Витая пара». Пройдешься по всему закоулкам клубной музыки: экзотичной, конвенциональной, невменяемой, мрачноватой, экзальтированной. Сегодня с тобой Андрей Янн и DB25 с лейбла Crater, обаятельные Миша Петрик и Полина Focaccia и братья Марио Антон Elfilter и DJ Tinder. Вход свободный.
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