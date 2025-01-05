Неразлучная пара, свежий диджейский тандем, коллеги по музыкальному лейблу — три занятных бэк-ту-бэка на вечеринке «Витая пара». Пройдешься по всему закоулкам клубной музыки: экзотичной, конвенциональной, невменяемой, мрачноватой, экзальтированной. Сегодня с тобой Андрей Янн и DB25 с лейбла Crater, обаятельные Миша Петрик и Полина Focaccia и братья Марио Антон Elfilter и DJ Tinder. Вход свободный.