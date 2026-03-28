Весна, застывшая в мгновении: создай свою историю на кензане Чувствуешь этот сладкий аромат в воздухе? Это природа просыпается и зовёт тебя творить. За окном еще может быть прохладно, но на мастер-классе уже распустились самые нежные, душистые весенние цветы. Тебя приглашают не просто собрать букет, а создать настоящую скульптуру из живых цветов. Ты будешь работать в японской технике икебаны — на кензане. Это не про пышные охапки, а про линию, характер и воздух. Представь: тонкий аромат гиацинтов, хрупкость тюльпанов и первая зелень, закрепленные на строгих металлических иглах. Ты почувствуешь себя художником, где вместо холста — пространство, а вместо красок — бутоны. В программе: — Знакомство с базой: как «укротить» стебель и заставить его танцевать. — Секреты составления композиции: учимся видеть красоту в лаконичности. — Создание своей уникальной работы, которая простоит в вазе не одну неделю, напоминая о весне. Ведущая: Олеся Цыбина, флорист