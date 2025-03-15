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Великие женщины в истории: Три века — три портрета

Маяк
Первомайская улица, 18

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

История творится массами. Миллионы людей на разных континентах, живших в непохожие эпохи, своими поступками и чаяниями, мыслью и силой, верой и сомнением сплетали живую материю времени. Вихри их неукротимой воли создали цивилизацию какой ты её знаешь. И всегда среди миллионов находились те немногие, кого судьба помещала на перекресток, где эти вихри встречались. Точка пространства, некий момент, определенное окружение или должность — случайные эпизоды, когда отдельный человек мог повлиять на дальнейшую историю. Благороднейшая из римлянок, чьи материнские любовь и гордость открыли путь потопу, уничтожившему Республику… Флорентийская сирота — игрушка в руках всемогущих родственников — ненавидимая теми, чью страну поклялась защитить… Дворянка по рождению, что отринула происхождение и дарованные им возможности, чтобы встать на путь борьбу за счастье народа первого в мире государства рабочих… Лекцию о роли женщин в истории на примере Корнелии, Екатерины Медичи и Александры Коллонтай прочитает историк и публицист Тимур Есенбаев. Вход свободный, по регистрации. Донаты приветствуются.

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