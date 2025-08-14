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Величайшие: Кало

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Лекция, на который будешь рассуждать как искусство стало для Фриды личной исповедью, а затем напишешь одну из самых символичных работ художницы — «Цветок жизни»). Фрида Кало — одна из самых значимых фигур в истории искусства XX века, чье влияние выходит далеко за рамки живописи. Уникальный стиль, трагическая биография и смелые художественные высказывания сделали Кало символом сопротивления, стойкости и культурной идентичности. Фрида превратила свои физические и эмоциональные страдания (последствия пережитой аварии) и мучительные романтические отношения в мощные художественные образы. Встреча пройдёт в рамках цикла встреч «Величайшие» изучаем художников, которые изобрели свой авторский стиль. Лекцию и мастер-класс проведёт Ксения Карташева — тьютор художественных практик, преподаватель живописи и художественной керамики. Все материалы предоставляются. Билет оплачивается на месте.

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