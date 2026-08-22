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Ведьма из Блэр: курсовая с того света

мы тут
улица Малышева, 35

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Легендарный мокьюментари-хоррор. Показ начнётся сразу после лайва Rottenscape x Elradlia, время старта плавающее, лучше прийти заранее и послушать сеты. … фильм рассказывает об исчезновении трёх студентов-кинематографистов операторов в лесу недалеко от Беркитсвилла, штат Мэриленд, во время съёмок документального фильма о местной легенде, известной как «Ведьма из Блэр». Вход — донат донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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