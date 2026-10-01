Труп невесты
Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Про событие
До Хэллоуина остаётся совсем немного — самое время доставать из осенней коллекции «Труп невесты». Мрачный, романтичный и по-хорошему странный — тот самый мультфильм, который особенно хочется пересматривать именно в октябре. Костюмы пока можно оставить дома — готического настроения на вечер обеспечит сам фильм.
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