До Хэллоуина остаётся совсем немного — самое время доставать из осенней коллекции «Труп невесты». Мрачный, романтичный и по-хорошему странный — тот самый мультфильм, который особенно хочется пересматривать именно в октябре. Костюмы пока можно оставить дома — готического настроения на вечер обеспечит сам фильм.