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Труп невесты

Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

До Хэллоуина остаётся совсем немного — самое время доставать из осенней коллекции «Труп невесты». Мрачный, романтичный и по-хорошему странный — тот самый мультфильм, который особенно хочется пересматривать именно в октябре. Костюмы пока можно оставить дома — готического настроения на вечер обеспечит сам фильм.

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