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Донни Дарко

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

1988 год. Донни Дарко — умный, но трудный подросток — живёт в благополучном пригороде вместе с родителями и двумя сёстрами, страдает сомнамбулизмом и посещает психотерапевта. Однажды ночью странный голос, оказавшийся двухметровым существом в костюме кролика по имени Фрэнк, зовет его на улицу, где сообщает, что через 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд этому миру наступит конец… Показ фильма «Донни Дарко» на английском языке с русскими субтитрами.

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