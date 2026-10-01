1988 год. Донни Дарко — умный, но трудный подросток — живёт в благополучном пригороде вместе с родителями и двумя сёстрами, страдает сомнамбулизмом и посещает психотерапевта. Однажды ночью странный голос, оказавшийся двухметровым существом в костюме кролика по имени Фрэнк, зовет его на улицу, где сообщает, что через 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд этому миру наступит конец… Показ фильма «Донни Дарко» на английском языке с русскими субтитрами.