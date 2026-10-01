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Середина 90-х

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Уморительная, дерзкая и очень душевная история о Лос-Анджелесе 90-х, скейтбордах и детстве без мобильников и интернета, с саундтреком из Pixies, Моррисси и Wu-Tang Clan. Показ фильма на английском языке с русскими субтитрами.

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