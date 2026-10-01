Лето будет общим
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Три друга отправляются к морю, чтобы вернуть одному из них обоняние, но вскоре путешествие превращается в поиск ответа на вопрос: «Как стать героем?». За помощью они обращаются к героям разных эпох: Ясону, царю Давиду и Жанне д’Арк. Но их ответы рождают только новые вопросы, и когда друзья оказываются готовы повернуть назад, их планы нарушает внезапная встреча, которая становится ключом к разгадке.
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