Три друга отправляются к морю, чтобы вернуть одному из них обоняние, но вскоре путешествие превращается в поиск ответа на вопрос: «Как стать героем?». За помощью они обращаются к героям разных эпох: Ясону, царю Давиду и Жанне д’Арк. Но их ответы рождают только новые вопросы, и когда друзья оказываются готовы повернуть назад, их планы нарушает внезапная встреча, которая становится ключом к разгадке.