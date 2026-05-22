Вечеринка для тех, кто когда-нибудь стоял на вокзале с рюкзаком, не зная, куда идти. Для тех, кто опоздал на свой самолёт, потому что слишком долго думал. Для тех, кто дарил своё сердце и боялся, что его потеряют. Инди, шугейз, эмо — под которые хочется кричать и молчать одновременно. РАСКАТЫ (Самара), Саммер Кома (Москва), мьюты.