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Вечер-посвящение фильму Sunshine
улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Вечеринки
Про событие
Встречай апрель с космическим эмбиентом и космической фантастикой. Sunshine (2007) — удивительно красивый и недооценённый фильм Дэнни Бойла, в нём интересно сочетаются sci-fi, хоррор и драма. Одну из главных ролей играет Киллиан Мёрфи — задолго до "Острых козырьков" и "Оппенгеймера". В программе будут: drum&bass-микс из треков, вдохновлённых фильмом, лекция Арсения Расковалова про фильм, эмбиент-лайв от POLARZONE, показ в оригинале с русскими субтитрами. Вход — донат для «мы тут»
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