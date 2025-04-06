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Вечер-посвящение фильму Sunshine

мы тут
улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Вечеринки

Про событие

Встречай апрель с космическим эмбиентом и космической фантастикой. Sunshine (2007) — удивительно красивый и недооценённый фильм Дэнни Бойла, в нём интересно сочетаются sci-fi, хоррор и драма. Одну из главных ролей играет Киллиан Мёрфи — задолго до "Острых козырьков" и "Оппенгеймера". В программе будут: drum&bass-микс из треков, вдохновлённых фильмом, лекция Арсения Расковалова про фильм, эмбиент-лайв от POLARZONE, показ в оригинале с русскими субтитрами. Вход — донат для «мы тут»

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