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Вечер настольных игр

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Настольные игры — это не просто способ провести время или посоревноваться. За внешней простотой механик и игрового процесса скрывается целый мир, пронизанный уникальной эстетикой. Это не только визуальное удовольствие от красивых компонентов, но и глубинное восприятие игры как произведения искусства, способного вызывать эмоции, стимулировать воображение и формировать особую атмосферу. В своей сути, настольные игры — это искусство, которое создает миры, рассказывает истории и объединяет людей. Класс искусств MIRvOIR приглашает на вечер настольных игр. Будешь играть в захватывающую игру «Письма призрака», где участникам предстоит раскрыть тайны и разгадать загадки, общаясь с духами. Для более активных игр приготовлена игра «Элиас». Если будет желание и настроение, поиграешь в любимую всеми игру «Мафия». Не забудьте взять с собой хорошее настроение и желание поиграть. Запись у оганизатора в тг.

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