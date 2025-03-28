«Танцующая богиня». В глубине веков жизнь во многом зависела от цикла небесных светил, а женщины считались воплощением богини Луны на Земле. Танец был их магической практикой, достижением синергии. А что, если танец по-прежнему является способом общения с силами космоса и природы, которые и сегодня нам неподвластны? А женщины по-прежнему воплощают в танце эти силы, становясь танцующими богинями? Хореограф: Ксения Михеева «Бумажный змей». Это поиск новой хореографической лексики в синтезе фольклорного и современного танца, исследование грани, разделяющей мир обыденный и мир былинный, попытка связать современность и сказочную старину. В основе драматургии лежит былина «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» — авторы постановки рассматривают противостояние героев через призму современности, неизбежно приходя к выводу, что мир многополярен, что черное не всегда черное, а белое не всегда белое. Все имеет оттенки. Незримый третий герой — Тотем, присутствующий на сцене то и дело переходит из одного полюса в другой, представляя собой объект, связующий крайности и переплетающий их вместе. Хореографы: Руслан Трушкин, Владислав Мирошниченко Спектакль идёт с антрактом.