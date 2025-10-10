Карандашный набросок — это не просто эскиз, а ключ к творчеству, доступный как начинающему, так и опытному художнику. Он позволяет заглянуть вглубь идей, поискать неожиданные решения, отточить глазомер и освоить язык рисунка. Для одних это необходимый этап на пути к полноценному произведению, для других — самостоятельное искусство, полное своего очарования и глубины. Приходи погрузиться в художественную терапию, сконцентрироваться на модели, прорисовывая наброски и попробовать себя в роли натуры. Урок подходит для любого уровня художественной подготовки. Тебя ждут: — Знакомство по методу автоматического рисунка. — Чаепитие в художественной студии. — Фотосессия в эстетическом пространстве. Занятие пройдёт в студии на Пушкина 4. Подробности и запись в тг организатора.