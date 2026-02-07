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Что делать с чувствами, которые не помещаются в открытку? Нарисовать их! Приходи на класс живописи, где создашь не просто подарки, а мини-шедевры. На миниатюрных круглых холстах и сердечках будешь рисовать самые тёплые эмоции: любовь, нежность, благодарность или просто хорошее настроение. Каждый пришедший унесёт с собой минимум по 3 магнита, а там как разойдёшься!
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