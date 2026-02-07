ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Валентинки-магниты

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Что делать с чувствами, которые не помещаются в открытку? Нарисовать их! Приходи на класс живописи, где создашь не просто подарки, а мини-шедевры. На миниатюрных круглых холстах и сердечках будешь рисовать самые тёплые эмоции: любовь, нежность, благодарность или просто хорошее настроение. Каждый пришедший унесёт с собой минимум по 3 магнита, а там как разойдёшься!

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста